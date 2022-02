Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versammlungen im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg am 14.02.22

Ratzeburg (ots)

14. Februar 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am heutigen Abend (14. Februar 2022) versammelten sich in mehreren Orten in den Landkreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn insgesamt 978 Personen, um bei 15 Versammlungen gegen die Corona- Maßnahmen zu demonstrieren. Des Weiteren beteiligten sich 42 Personen an 3 Versammlungen, die sich "Pro Corona-Maßnahmen bzw. Impfung" positionierten.

Um einen störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten, Straftaten zu verhindern und die Beeinträchtigung der Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, war die Polizei in beiden Landkreisen mit verstärkten Einsatzkräften präsent.

Alle Versammlungen verliefen störungsfrei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell