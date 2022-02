Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Über Rot gefahren

Lahr (ots)

Eine Fahrt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über eine rote Ampel hat für einen 19-jährigen BMW-Fahrer weitreichende Konsequenzen. Gegen 1:40 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr beobachten, wie der 19-Jährige im Bereich Flugplatzstraße verbotswidrig den Kreisverkehr in Richtung Rheinstraße verließ und anschließend das Rotlicht einer Baustellenampel missachtete. Schließlich beschleunigte er seine Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn stark. Glücklicherweise kam dem jungen Mann dabei kein anderes Fahrzeug auf dem schwer einsehbaren Bereich entgegen, sodass hier kein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. In der Europastraße konnte der Heranwachsende schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Unter anderem Punkte in Flensburg, ein Bußgeld im dreistelligen Bereich und ein mehrwöchiges Fahrverbot stehen dem Fahranfänger nun ins Haus. /lg

