Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fußgänger verletzt

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend war ein 68-Jähriger mit seinem Hund auf der Willstätter Straße in Richtung Flugplatz unterwegs. Als gegen 19 Uhr eine Frau mit ihrem Hund auf der gegenüberliegenden Seite lief soll sich der Hund des Mannes erschrocken haben und auf die Fahrbahn geraten sein. Um sein Tier zu beruhigen soll der Mann kurz auf der Fahrbahn stehen geblieben sein. Ein 39-Jähriger VW-Fahrer, der aus Richtung Marlen in Richtung Vogesenallee fuhr und nach rechts in die Willstätter Straße abbog kollidierte mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Der Mann zog sich beim Aufprall auf die Frontscheibe offenbar nur leichte Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen eingeleitet.

/ph

