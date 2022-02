Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach Raubdelikt eingeleitet, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person soll am Donnerstagmorgen versucht haben, in einer Bäckerei in der Vogesenstraße Geld zu erbeuten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe der Täter gegen 6:55 Uhr das Ladengeschäft betreten und unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Inhaber der Bäckerei habe daraufhin versucht, durch Schreie auf sich aufmerksam zu machen und sich zu wehren. Die Reaktion des Inhabers hat offensichtlich Wirkung gezeigt, da der Unbekannte die Bäckerei ohne Beute wieder verlassen haben soll. Dieser sei zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Der mutmaßliche Täter wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß und mit einer roten Jogginghose mit weißen Streifen der Marke Adidas, einem dunklen Kapuzenpullover, schwarzen Schuhen und Handschuhen bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

