Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendieb festgenommen

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend entwendete ein 29-Jähriger einen Laptop in einem Elektrofachgeschäft in der Heinrich-Hertz-Straße. Gegen 18:15 Uhr wurde er von einem Zeugen hinter dem Kassenbereich angehalten. Infolge soll der Dieb den Zeugen bedroht haben und anschließend geflüchtet sein. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann mit dem Diebesgut bei einer Fußgängerunterführung in der Hauptstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

