Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall zwischen PKW und Roller, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Mittwochmittag fuhr eine 42-jährige Opel-Fahrerin in den Kreisverkehr an der Hauptstraße und der Vogesenstraße ein. Als die Verkehrsteilnehmerin den Kreisverkehr gegen 13:30 Uhr in Richtung Sundheim verlassen wollte, befindet sich laut ihren Angaben links neben dem Fahrzeug unerwartet ein Rollerfahrer. Dieser touchiert mutmaßlich das Fahrzeug und kommt zu Fall. Beide Unfallbeteiligten entfernen sich nach dem Aufsammeln von Rollerteilen vom Unfallort ohne gegenseitig die Personalien auszutauschen, da der Rollerfahrer auf Nachfrage der Frau auch keine entstandenen Verletzungen geltend machte. Der Unfall wird später gegen 16:00 Uhr den Beamten des Polizeireviers Kehl gemeldet, da die 42-Jährige einen Schaden an ihrem Auto feststellte. Der Rollerfahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, nicht älter als 20 Jahre, schlanke Statur, ca. 175cm groß, ohne Bart, kein Brillenträger, blondes Haar. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er dunkle Kleidung, einen dunklen Helm und fuhr einen blauen/dunkelblauen Roller. Der Rollerfahrer oder Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893-200 zu melden.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell