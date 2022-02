Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Dachstuhlbrand in Fuldatalstraße: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 3:09 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5148617 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Nachdem es in der vergangenen Nacht gegen 00:50 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines unbewohnten Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Wesertor kam, haben die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Brandstelle am heutigen Donnerstag aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten von einer Brandstiftung aus. Durch das Feuer war der Dachstuhl des fünfstöckigen Hauses in der Fuldatalstraße, Ecke Ostring, erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Gesamtsachschaden an dem seit geraumer Zeit leerstehenden Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

Die Ermittler des K 11 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

