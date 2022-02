Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Fahndung nach 57-Jährigem dauert an; Geflüchteter ist Untergebrachter in Sicherungsverwahrung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere erste Pressemitteilung von 12:10 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5149210.)

Kassel-Mitte: Die Fahndung nach dem heute, gegen 11 Uhr, in Kassel geflüchteten 57-Jährigen dauert an. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Mann handelt es sich entgegen unserer ersten Presseveröffentlichung von 12:10 Uhr nicht um einen Strafgefangenen, sondern um einen Untergebrachten in Sicherungsverwahrung, der bereits begleiteten Ausgang hatte. Heute war der Mann bei einem solchen Ausgang während eines Toilettenbesuchs in einem Kasseler Einkaufscenter geflüchtet.

Weiterhin liegen keine Hinweise darauf vor, dass von dem Geflüchteten eine Gefahr für andere ausgehen könnte. Dennoch bittet die Polizei darum, den 57-Jährigen nicht anzusprechen und umgehend die Polizei zu informieren, sollte er irgendwo gesehen werden.

Der 57-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 1,76 Meter groß, kräftig, Glatze, braune Augen, grauer Kinn- und Oberlippenbart, schwarze Jacke, schwarze Jeanshose, schwarze Turnschuhe

Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten 57-Jährigen nimmt die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen. Sollte der Gesuchte aktuell gesehen werden, bitte die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell