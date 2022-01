Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Kollision mit Straßenbaum +++ Autofahrer schwer verletzt

Celle (ots)

Am heutigen Montagnachmittag befuhr ein 79 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem Skoda die Landesstraße 283 von Hohne in Richtung Hohnhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen, wo er letztlich nach ca. 50 Metern gegen einen Straßenbaum prallte. Der alleinbeteiligte Fahrer aus Hohne kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden.

