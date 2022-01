Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfälle in Stadt und Landkreis Celle

Celle (ots)

In Lachendorf wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst und in Celle kam es zu zwei alleinbeteiligten Verkehrsunfällen. Witterungsbedingte Hinweise für Verkehrsteilnehmer.

Zunächst kam es am Samstag, den 29.01.2022, um 15 Uhr, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214, zugleich Braunschweiger Heerstraße. Eine 20-jähriger Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die B214 stadteinwärts und geriet bei einem Bremsvorgang kurz vor der Ausfahrt Zentrum, außerhalb geschlossener Ortschaft, mit dem Auto ins Rutschen, wodurch diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und erst im Seitenraum zum Stehen kam. Der Opel Corsa wurde mit einem Abschleppfahrzeug geborgen, war aber weiterhin fahrbereit. Die 20-Jährige blieb unverletzt.

Um 17:14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Zufahrtsbereich des Aldi-Parkplatzes in der Oppershäuser Straße in Lachendorf. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte den Aldi-Parkplatz verlassen und hatte hierbei einen von rechts kommenden 60-jährigen Radfahrer übersehen. Beide Unfallbeteiligte konnten trotz Bremsvorgang einen Zusammenstoß nicht verhindern, wodurch der Radfahrer auf die Motorhaube stürzte und sich leicht verletzte. Der 60-jährige Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An dem Golf und dem Trekkingrad entstand Sachschaden.

Am Sonntagabend, den 30.01.2022, um 18:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Altenceller Schneede / Burgstraße in Celle. Eine 40-jährige Autofahrerin war mit ihrem Opel Astra auf der Altenceller Schneede in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Versuch nach links in die Burgstraße abzubiegen übersah die 40-Jährige eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Grenzstein. In Folge des Zusammenstoßes war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vor dem Hintergrund der sich täglich ändernden Witterungsbedingungen bittet die Polizei Celle das Fahrverhalten entsprechend anzupassen. Dabei gilt im Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell