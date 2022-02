Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Imbiss: Täter klauen Whisky-Flasche; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof: Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in einen Asia-Imbiss im Philippinenhöfer Weg eingebrochen. Dort suchten die Täter nach Wertsachen, erbeuteten aber letztlich nur eine Flasche Johnnie Walker Whisky. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr, und Mittwochnachmittag, 13:45 Uhr, ereignet. Die Täter hatten eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren durch das Loch in das Gebäude eingestiegen. Dort öffneten sie zahlreiche Schubladen und Behältnisse, ohne jedoch Wertsachen zu finden. Lediglich mit der Flasche Johnnie Walker Red Label flüchteten sie anschließend aus dem Imbiss und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Imbisses gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

