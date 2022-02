Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigen über Dach in Vellmarer Bar ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht über das Dach in eine Bar am Vellmarer Rathausplatz eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Auf bislang ungeklärte Art und Weise waren die Täter auf das über 3 Meter hohe Flachdach des Gebäudes gelangt, hatten dort eine Lichtkuppel zerstört und waren so in die Gaststätte eingestiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter mit ihrer Beute über das aufgebrochene Dachfenster wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Dienstagabend, 21 Uhr, und den heutigen Mittwochmorgen, 10 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen am Rathausplatz oder den angrenzenden Straßen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

