Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Oberkaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montagmittag, 12:00 Uhr, und dem gestrigen Dienstagmorgen, 9:30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in Kaufungen eingebrochen. Dort erbeuteten die Täter mehrere hochwertige Schmuckstücke und Manschettenknöpfe. Die Kasseler Kripo ist nun auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Wie die am Tatort in der Schulstraße, nahe der Stephanusstraße, eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter gewaltsam über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Wohnung eingebrochen. Anschließend suchten die Einbrecher in mehreren Zimmern nach Wertsachen. Mit ihrer Beute flüchteten sie vermutlich wieder über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Wann genau sich die Tat ereignete, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Schulstraße oder in angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

