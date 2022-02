Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Kassel gestohlenes Pedelec in Espenau geortet: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel/ Espenau:

Nachdem einem 38-jährigen Mann am gestrigen Dienstagnachmittag sein hochwertiges Pedelec in der Kasseler Nordstadt gestohlen wurde, führte ein installierter GPS-Tracker nur zwei Stunden nach der Tat zum Auffinden des Rades in einem Innenhof in Espenau. Der glückliche Besitzer wird sein Fahrrad nun nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können. Da vom unbekannten Täter bislang jede Spur fehlt, erbitten die zuständigen Ermittler nun Hinweise durch Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl oder dem Abstellen des Pedelecs gemacht haben.

Ereignet hatte sich der Diebstahl vor einem Fitnessstudio in der Unteren Königsstraße gegen 17:20 Uhr. Der 38-Jährige aus Kassel hatte sein schwarzes Pedelec dort abgestellt und mit einem Felgenschloss gesichert. Als er nur zehn Minuten später zurückkam, war sein Fahrrad im Wert von 5.500 Euro verschwunden, woraufhin er die Polizei rief. Was der unbekannte Täter nicht wissen konnte: Das Rad war mit einem versteckten GPS-Tracker ausgerüstet. Die Standortmeldung auf dem Handy des Besitzers führte die aufnehmenden Polizisten zunächst zum Holländischen Platz, wo von dem gestohlenen Pedelec trotz intensiver Absuche jede Spur fehlte. Nur zwei Stunden später konnte der Kasseler sein Rad jedoch am Bahnhof in Espenau orten und rief erneut die Polizei. Diesmal verlief die Suche erfolgreich: Versteckt hinter einem Busch eines Innenhofs in der Bahnhofstraße entdeckten die Polizeibeamten das gestohlene Fahrrad. Da das Felgenschloss noch eingerastet war, ist davon auszugehen, dass das Rad zunächst weggetragen und anschließend nach Espenau gebracht wurde.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell