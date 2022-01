Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen Anhänger in Vellmar: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in der Warburger Straße in Vellmar einen Anhänger gestohlen. Der einachsige, braune Anhänger des Hersteller FAV mit dem Kennzeichen KS-P 1944 und einem Wert von etwa 500 Euro stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des TÜV. Da die Täter offenkundig ein Fahrzeug verwenden mussten, um den Anhänger zu stehlen, erhofft sich die Polizei nun Hinweise von Zeugen zu bekommen. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Anhängers geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

