Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebstahl auf Parkplatz von Supermarkt in Leuschnerstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Leuschnerstraße in Kassel wurde eine hochbetagte Frau am gestrigen Mittwochmorgen Opfer von drei unbekannten Trickdieben. Beim Einladen der Einkäufe sprach sie dort ein unbekannter Mann an und lenkte sie ab. Währenddessen stahlen die unbekannten Komplizen zunächst unbemerkt die im Kleinwagen abgelegte Geldbörse der Seniorin. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Diebstahl auf dem Parkplatz in der Leuschnerstraße, Ecke Eugen-Richter-Straße, gegen 10:40 Uhr. Wie die bestohlene Seniorin aus Kassel der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, lud sie gerade ihre Einkäufe in ihren Dacia Sandero, als der Mann auf das Auto zukam und etwas in einer ihr nicht bekannten Sprache erzählte. Die Ablenkung nutzten die Komplizen, um die Beifahrertür zu öffnen und unbemerkt die Geldbörse zu stehlen. Als die Kasselerin zu Hause ankam, musste sie den Diebstahl ihres Portemonnaies feststellen. Einem Mitarbeiter des Supermarkts waren die drei mutmaßlichen Täter kurz vor der Tat im Geschäft aufgefallen. Es soll sich um drei ca. 45 Jahre alte Männer mit Corona-Masken gehandelt haben, die 1,80 Meter groß waren, eine leicht dickliche Statur hatten und Jeans sowie dunkle Jacken trugen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell