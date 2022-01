Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer missachtet Vorfahrt von Fahrradfahrer: 62-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am heutigen Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Kölnische Straße/ Bürgermeister-Brunner-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 62-jährige Radfahrer aus Kassel wurde dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war ein 82 Jahre alter Mann aus Kassel gegen 10:30 Uhr mit seinem Dacia auf der Bürgermeister-Brunner-Straße von der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers, der auf der Kölnischen Straße fuhr und nach links in die Bürgermeister-Brunner-Straße abbog. Der 62-Jährige wurde von dem Auto erfasst und kam zu Fall. An seinem Fahrrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Den Schaden an dem Dacia beziffern die Polizisten auf ca. 2.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

