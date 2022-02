Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Dachstuhlbrand

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 17.02.2022, gegen 00:50 Uhr geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Fuldatalstraße in Kassel in Brand. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei an der Brandstelle stand der Dachstuhl des unbewohnten Wohnhauses im Vollbrand. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kassel eingesetzt. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

