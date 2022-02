Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mülltonne angezündet und geparkten Citroen beschädigt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:40 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Kasseler Wißmannstraße, nahe der Steinigkstraße, gerufen. Durch die Hitzeentwicklung der komplett zerstörten Papiermülltonne wurde zudem ein unmittelbar daneben geparkter weißer Citroen C4 Cactus beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, spricht nach bisherigen Ermittlungen alles dafür, dass die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die in der Nacht sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes oder mutmaßliche Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

