Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220111-1-pdnms Verletzte nach Streit, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 10.01.022 um 17.45 Uhr kam es in der Wohnung in der Straße Reeperbahn in Eckernförde zunächst zu Streitigkeiten unter zwei Männern. Im weiteren Verlauf verletzte der 21jährige seinen Gast mit einem Messer am Hals. Der 29 Jahre alte Eckernförder lief auf die Straße, wo Anwohner auf ihn aufmerksam wurden und einen RTW sowie die Polizei riefen. Die Verletzung am Hals des Opfers blutete zwar stark, war aber nur oberflächlich, so dass keine Lebensgefahr bestand. Da bei dem Wohnungsinhaber ebenfalls eine blutende Verletzung am Arm festgestellt wurde, kam auch er zur Behandlung ins Krankenhaus. Er wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Eckernförde hat nun die Ermittlungen zum Tathergang übernommen.

Michael Heinrich

