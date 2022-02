Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag zu einer leicht Verletzten und einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro geführt. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 37-Jähriger VW-Fahrer auf der Weingartenstraße in südlicher Richtung. Als er an einer dortigen Kreuzung links in die Moltkestraße abbiegen wollte, bemerkte er offenbar eine auf der Weingartenstraße entgegenkommende Ford-Fahrerin zu spät. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Aufprall wurde die 31-Jährige Ford-Lenkerin leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

