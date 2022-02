Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Haslach im Kinzigtal (ots)

Die Fahrt einer 55 Jahre alten Radfahrerin endete am Mittwochnachmittag mit einem Unfall. Die Radlerin war gegen 15:15 Uhr auf der Steinacher Straße von Steinach kommend in Richtung Haslach unterwegs, als sie auf Höhe des dortigen Schwimmbades vermutlich mit dem Vorderrad die erhöhte Bordsteinkante streift und zu Fall kommt. Durch den Sturz erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen im Gesichts und Kopfbereich. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell