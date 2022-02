Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Leonberg: Auffahrunfall führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag kurz vor 12.00 Uhr am Ende des Engelbergtunnels auf der Überleitung auf die Bundesautobahn 8 im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters wechselte aus noch unbekannter Ursache im Bereich des Fahrbahnteilers verbotenerweise über die Sperrfläche nach links. Ein ebenfalls noch unbekannter Zeuge, der die Überleitung im dortigen Bereich befuhr, musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Eine 56 Jahre alte Mini-Fahrerin musste nun ihrerseits auf das Bremsmanöver des vor ihre fahrenden PKW reagieren. Sie bremste und wich nach links aus. Ein wiederum dahinter fahrender 47-jähriger Ford-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß gegen den Mini. Der Mini drehte sich in der Folge um die eigene Achse und prallte gegen die linksseitig verlaufende Leitplanke. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden im weiteren Verlauf abgeschleppt. Der linke Fahrstreifen der Überleitung war für rund eine Stunde gesperrt, was zu einem Rückstau von rund einem Kilometer führte. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem weißen Transporter oder dem unbekannten Zeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell