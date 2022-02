Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Radfahrer prallt frontal gegen PKW

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 58 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es gegen 06:15 Uhr zu einer Kollision zwischen ihm und einem Mercedes gekommen war. Der 58-Jährige befuhr mit seinem Pedelec in Gerlingen die Max-Eyth-Straße in Richtung Weilimdorfer Straße. Vermutlich um einen am Fahrbahnrand parkenden Transporter passieren zu können, fuhr der Radfahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 44-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

