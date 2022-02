Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Hallenbad

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Hallenbad in der Oberriexinger Straße in Sachsenheim einbrachen. Entwendet haben die Täter bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts, da die Sicherungsvorrichtungen in den Büroräumen dem Diebstahlsversuch standhielten . Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, zu melden.

