POL-LB: Deckenpfronn: mehrere Fahrzeugreifen beschädigt

Am Sonntag gegen 19 Uhr stellte eine Zeugin an ihrem in der Gärtringer Straße geparkten Dacia einen platten Reifen fest. Zunächst war unklar, ob die Luft nur abgelassen oder der Reifen mutwillig beschädigt worden war. Im weiteren Verlauf wurde an drei weiteren Fahrzeugen in der Gärtringer Straße ebenfalls jeweils ein platter Reifen festgestellt, weshalb beim Polizeirevier Herrenberg ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen eingeleitet wurde. Die Tatzeit liegt ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend. Ein genauer Sachschaden ist noch nicht bekannt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei Dacia, einen Renault und einen Skoda. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

