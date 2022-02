Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Freiberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen geparkten Opel beschädigte und anschließend flüchtete. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen sich zu melden.

