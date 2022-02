Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Laptoptasche aus Fahrzeug gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter konnte sich zwischen Freitag 18:00 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr Zugang in das Innere eines BMW verschaffen, der im Sandweg in Bietigheim-Bissingen stand. Aus dem Fahrzeug stahl der Dieb eine Laptoptasche, in der sich Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 1.500 Euro befanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell