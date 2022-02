Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Magstadt: Exhibitionist festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann stellte sich am Sonntag gegen 17:20 Uhr lediglich mit einer Wollmütze und Schuhen bekleidet zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg neben die Bundesautobahn 8. Dort manipulierte er, für die Verkehrsteilnehmer gut sichtbar, an seinem entblößten Glied. Eine 42 Jahre alte Frau, ein 53 Jahre alten Mann und ein 13-jähriger Jungen die gemeinsam mit dem Auto in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs waren, konnten den Vorfall beobachten und meldete diesen der Polizei. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der 59-Jährige kurze Zeit später in seinem Fahrzeug nahe der BAB 8 von der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die den Mann zu besagter Zeit ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

