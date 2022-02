Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch im Gewerbegebiet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag 13:00 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr in ein Geschäft in der Gottlieb-Daimler-Straße in Weil im Schönbuch ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zur den Büroräumen, indem sie mutmaßlich die Eingangstür aufhebelten. Aus einer Kasse wurden mehrere Hundert Euro entwendet. Zudem verursachten die Diebe einen geschätzten Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.300 Euro. Der Polizeiposten Schönaich nimmt unter der Tel. 07031 6770-0 Zeugenhinweise entgegen.

