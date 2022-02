Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: alkoholisierter 33-Jähriger in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Sonntag gegen 05.45 Uhr die Polizei nachdem er im Kreuzungsbereich der Heilbronner Straße und Landesstraße 1100 in Hochberg einen Unfall festgestellt hatte. Ein 33-jähriger Mercedes-Lenker, der vermutlich aus Richtung Ludwigsburg-Poppenweiler kam, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Der 33 Jahre alte Mann versicherte dem Zeugen, dass dieser nicht zu warten brauche, er wurde alle notwendigen Maßnahmen einleiten. Doch der Zeuge verließ sich nicht auf die Aussage des Mercedes-Lenkers, sondern blieb vor Ort. Plötzlich beobachtete er, dass sich der 33-Jährige in sein Fahrzeug setzte und in Richtung Poppenweiler davonfuhr. Hiervon setzte er die Polizei ebenfalls in Kenntnis. Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg stellten im Zuge der sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen den Mercedes entlang der Hochberger Straße in Poppenweiler fest. Der PKW war verlassen. Allerdings trafen sie unweit davon auf eine Person, die auf die Beschreibung passte, die der Zeuge hinsichtlich des Mercedes-Lenkers abgegeben hatte. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen und hierbei wurde der zum Mercedes passende Zündschlüssel aufgefunden. Ein Atemalkoholtest, den der 33-Jährige durchführte, verlief positiv, so dass auch eine Blutentnahme notwendig wurde. Der Mercedes-Fahrer gab seinen Führerschein letztlich freiwillig ab. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

