Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Zwischen einem 22 und einem 25 Jahre alten Mann kam am Sonntagmorgen, gegen 06.20 Uhr, am Bahnhof Ludwigsburg zu einem Gerangel, bei dem beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Der 22-Jährige befand sich mit einem gleichaltrigen Mann im Bahnhofsgebäude, um sich dort etwas zu essen zu kaufen. Der 25 Jahre alte Mann kam nach ersten Ermittlungen hinzu und versuchte sich Geld für Alkohol zu erbetteln. Die beiden angesprochenen Männer gingen auf die Bitte jedoch nicht ein, worauf der 25-Jährige den 22 Jahre alten Mann schlug und anschließend nach draußen flüchtete. Der 22-Jährige nahm die Verfolgung auf und brachte den Älteren vor dem Bahnhofsgebäude zu Boden. Zwischen den beiden entstand hierauf ein Gerangel. Während die hinzugerufenen Polizeibeamten eine Anzeige aufnahmen, steigerte sich die Aggressivität des 25-jährigen Tatverdächtigen immer mehr, so dass ihm für die nächsten Stunden ein Platzverweis für den Bahnhof ausgesprochen wurde. Beide Männer standen unter Alkoholeinwirkung.

