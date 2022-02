Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte stehlen Roller und demontieren Fahrzeugteile

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen noch unbekannte Diebe im Biberweg und in der Stauffenbergstraße in Kornwestheim zu. Sie stahlen insgesamt drei Roller der Marken Zhejian Qianjiang, Piaggio und Keeway. Die Roller wurden jeweils unweit der eigentlichen Tatorte wieder aufgefunden. Es scheint, als dass die Täter lediglich an bestimmten Rollerteilen interessiert waren. Die Diebe entfernten jeweils die Verkleidung der Zweiräder. In zwei Fällen demontierten sie anschließend die Scheinwerfer. Außerdem ließen sie einen weißen Helm, einen Wetterschutz und Elektronikkleinteile mitgehen. Die genaue Sachschadenshöhe sowie der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

