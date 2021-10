Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Baustellencontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mit einem Bolzenschneider haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einen Baustellencontainer auf der Baustelle des Erlebnisparks Hochdorf aufgebrochen. Daraus entwendeten sie Elektrowerkzeuge, Werkzeug und Zubehör. Vom Baustellengelände transportierten sie zudem einen Rüttler der Marke Ammann 6000 ab. Dazu benutzten sie eine mitgebrachte, zweispurige Transportkarre und verluden ihn an der Rieter Straße in ein entsprechendes Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verblieb des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

