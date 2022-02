Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer zwischen Freitag 21:30 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand der Schillerstraße in Gerlingen geparkten Nissan. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt unter der Tel. 07156 4352-0, Zeugenhinweise entgegen.

