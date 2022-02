Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Kaminbrand

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar rückte am Sonntag in die Straße "Eichgraben" im Wohngebiet "Hörnle" aus, nachdem gegen 12:45 Uhr ein stark rauchender Kamin gemeldet worden war. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Wehrleuten vor Ort war, konnte den Kaminbrand zügig löschen. Ein Schornsteinfeger übernahm im Anschluss die Überprüfung. Sachschaden entstand nicht.

