POL-CE: Frontalzusammenstoß von Pkw und Trecker

Am heutigen Morgen ereignete sich in der Dorfstraße in Hohne ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem Trecker samt Anhängergespann, in dessen Folge die beiden Unfallbeteiligten verletzt wurden. Die Dorfstraße war zeitweise vollständig gesperrt.

Um 06:25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Celler mit seinem Ford Focus die Dorfstraße in Fahrtrichtung Helmerkamp. In Höhe der Hausnummer 74 geriet der 19-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Trecker mit Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen quer zur Fahrbahn gedreht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige Unfallverursacher und der 34-Jährige Trecker-Fahrer wurden zu weiteren Behandlung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dorfstraße vollständig gesperrt werden und der Verkehr von der Feuerwehr Hohne abgeleitet werden.

