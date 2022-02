Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen: Sechs Verletzte nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 16 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Honda auf dem rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen-Sindelfingen. Vermutlich erkannte er nicht rechtzeitig, dass der vor ihm fahrende VW eines 43-Jährigen verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und trotz einer Vollbremsung konnte der 79-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den VW auf. Dabei wurden er selbst sowie seine 43-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Ebenfalls erlitten alle vier Insassen in dem VW im Alter von 43, 32 und 2 Jahren sowie 11 Monaten leichte Verletzungen. Alle sechs Personen wurden von insgesamt sechs Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste ebenso wie der VW abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten der rechte Fahrstreifen sowie der danebenliegende Verflechtungsstreifen, der die Auffahrt Böblingen-Hulb und die Abfahrt Böblingen-Sindelfingen verbindet, gesperrt werden.

