Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Industriestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 07:15 Uhr und 17:20 Uhr einen in der Industriestraße in Renningen abgestellten VW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Vermutlich geschah der Unfall beim Ein- oder Ausparken. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605 0 entgegen.

