Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Über einen aufgefundenen Tresor wurde die Polizei am Sonntagabend auf einen Einbruch in einen Kindergarten in Gäufelden-Tailfingen aufmerksam. Der aufgebrochene Tresor wurde im benachbarten Altingen (Landkreis Tübingen) aufgefunden. Durch Polizeibeamte des Polizeireviers Rottenburg (Polizeipräsidium Tübingen) wurde anhand des Inhalts festgestellt, dass der Tresor zu einem Kindergarten in der Schulstraße in Tailfingen gehören könnte, woraufhin das zuständige Polizeirevier Herrenberg verständigt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung stellte in der Folge fest, dass tatsächlich eine Terrassentür des Kindergartens aufgebrochen und im Gebäude mehrere Schubladen und Schränke durchsucht worden waren. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Tresor im Büro der Kindergartenleitung von unbekannten Tätern aus der Verankerung gerissen, mitgenommen und nach gewaltsamer Öffnung in Altingen zurückgelassen. Der Tresor enthielt lediglich schriftliche Unterlagen. Weitere Gegenstände aus dem Kindergarten wurden vermutlich nicht entwendet. Der Einbruch ereignete sich mutmaßlich zwischen Freitag 18:40 Uhr und Sonntag 17:00 Uhr. Für die Arbeit der Spurensicherung musste der Kindergarten am Montag geschlossen bleiben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell