Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ablenkung der Fahrzeugführer/Innen

Herxheim/Landau (ots)

Durch Beamte der PI Landau wurde am 15.10.2021 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr zunächst eine Verkehrskontrolle in Herxheim, an der L493 mit Schwerpunkt Ablenkung der Fahrzeugführer/Innen durchgeführt. Später wurden die Kontrollmaßnahmen in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr im Stadtgebiet Landau, an der L509 auf Höhe "In den Grabengärten" fortgesetzt. Insgesamt wurden zehn Fahrzeugführer/Innen kontrolliert, welche ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Weiter wurden neun Autofahrer/Innen angehalten welche den vorgeschriebenen Sicherheitsgut nicht angelegt hatten. Darüber hinaus mussten fünf Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel beanstandet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell