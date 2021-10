Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Altdorf (ots)

In der Nacht vom 15.10.2021 auf den 16.10.2021 versuchten drei Unbekannte in ein Firmengebäude in der Hauptstraße einzubrechen. Hierzu überwandten sie den Zaun des Geländes und hebelten dort ein Fenster des Gebäudes auf. Da die Täter jedoch bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie im Anschluss. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

