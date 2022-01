Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 24.01.2022, gegen 23:42 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn, Ortsteil Ohrwege, Mastenweg, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit seinem Pkw den Mastenweg in Fahrtrichtung Ocholter Straße. In Höhe der Hausnummer 58 kommt er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Der Pkw wurde zurück auf die Straße geschleudert, wo er zum Stehen kam. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Straße war im Zuge der Bergungsmaßnahmen für 1,5 Stunden voll gesperrt.

