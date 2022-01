Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Unfall beim Auffahren auf die A 28: Auflieger löst sich von Sattelzugmaschine und prallt in Gegenverkehr + zwei Verletzte+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 24.01.2022, kam es gegen 19:25 Uhr in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Ein 68-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wollte an der Anschlussstelle Oldenburg-Osternburg auf die BAB 28 Richtung Bremen auffahren. Nach dem Einbiegen in die Autobahnauffahrt löste sich der Auflieger von der Sattelplatte der Zugmaschine und steuerte unkontrolliert in den von der Autobahn abfahrenden Gegenverkehr. Hier stieß der Auflieger mit dem Jaguar eines 61-jährigen Mannes zusammen. Dieser und seine Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Verletzten wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Jaguar war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der Auflieger kam quer auf den beiden Fahrstreifen der Aus- bzw. Abfahrt zum Stehen. Dieser wurde durch ein weiteres Abschleppunternehmen geborgen. Zur Bergung beider Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Anschlussstelle Osternburg für ca. drei Stunden vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 45.000 EUR.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(116397)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell