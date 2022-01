Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Der Versuch Essen in einem Plastiktopf auf dem Herd aufzuwärmen führte zu einem Feuerwehreinsatz in Rastede++

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des 24.01.2022, kam es in Rastede in einer Wohnung innerhalb eines Seniorenheims in der Straße 'Alte Schlossgärtnerei' zu einem Brandmeldealarm durch einen ausgelösten Rauchmelder. Ursächlich hierfür war ein Plastiktopf, dessen Inhalt auf einem Herd erwärmt wurde. Aufgrund der resultierenden Rauchentwicklung rückten die Freiwillige Feuerwehr Rastede mit 25 Kameraden samt Rettungsdienst und Polizei an. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung vorgestellt. Die Wohnung konnte durch den unverletzten Bewohner nach Einsatz eines Drucklüfters durch die Feuerwehr wieder bezogen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell