Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großbrand in Ganderkesee-Immer

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Dezember 2021, 07:36 Uhr, ist über den Notruf der Feuerwehr ein Großbrand in Ganderkesee-Immer gemeldet worden. Beim Anrufer handelte es sich um den Betreiber des vom Brand betroffenen Putenmastbetriebs, der sich an der Stüher Straße befindet.

Die zunächst eintreffenden BeamtInnen der Polizei Wildeshausen stellten fest, dass ein Stallgebäude in Vollbrand stand. Nach Auskunft des Betreibers handelte es sich bei dem brennenden Gebäude um eine Lagerstätte für Stroh. Bedingt dadurch breiteten sich die Flammen schnell aus. Anwohner wurden über den Rundfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Tiere befanden sich nicht im Stall.

Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Brandort eintrafen, war die Stüher Straße zwischen Hengsterholzer Straße und der Straße 'Im Fladder' gesperrt. Beteiligt waren ungefähr 120 KameradInnen der Freiwilligen Wehren aus Ganderkesee, Havekost, Bergedorf, Schierbrok, Altmoorhausen und Hude. Durch deren schnelles Eingreifen konnte die Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Stallgebäude verhindert werden. Später wurde noch ein Löschroboter der Feuerwehr Friesoythe angefordert, um im Gebäudeinneren arbeiten zu können.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einer sog. Gaskanone vermutet. Nach Angaben des Betreibers wird sich der entstandene Schaden auf ungefähr 1.000.000 Euro belaufen.

Die Löscharbeiten werden mindestens noch bis in den Nachmittag andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell