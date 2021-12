Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Anhänger in Nordenham ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 10.12.2021, 13:00 Uhr, bis Sonnabend, 11.12.2021, 10:20 Uhr, ist es in der Inselstraße in Nordenham zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw-Anhänger gekommen. Dabei wurden vermutlich mit einem Messer die beiden linksseitig am Anhänger befindlichen Reifen zerstochen. Der Kfz-Anhänger war auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0.

