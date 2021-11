Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer muss auf Autobahn Tier ausweichen (23.11.2021)

Tuningen (ots)

Einem Tier ausgewichen und dadurch einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Bad Dürrheim. Ein 45-jähriger Mercedes Fahrer fuhr in Richtung Singen, als ein Tier die Fahrbahn querte. Der Mann wich nach rechts aus und prallte gegen eine Leitbake, wodurch an seinem Mercedes S 450 und der Bake Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

