Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen Kirchen-Hausen, Lkr. Tuttlingen) Absichtlich Bienenkästen umgeworfen und Materialhütte beschädigt (17. - 21.11.2021)

Geisingen Kirchen-Hausen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch, 17.11., und Sonntagabend, 21.11., haben unbekannte Täter drei Bienenkästen im Bereich des Leitelsteigweges südöstlich von Kirchen, Gewann Käpfle, absichtlich umgeworfen. Zudem machten sich die Unbekannten an einer in der Nähe befindlichen Materialhütte zu schaffen, warfen dort ein Fenster ein und beschädigten das Glas eines Frühbeetes. Insgesamt richteten die Täter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Hinweise zu den begangenen Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Immendingen (07462 9464-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell