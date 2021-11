Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Kollision auf der Abbiegespur

Oberndorf (ots)

Zu einem Unfall in der Talstraße ist es am Montagnachmittag gekommen, weil eine 44-jährige VW-Fahrerin von der Oberstadt Richtung Rosenfelder Straße auf Höhe der Einmündung zum Talplatz an einem Bus vorbei fahren wollte und dabei auf die Linksabbiegespur wechselte. Bei dem Ausweichmanöver stieß sie gegen einen Suzuki eines 69-Jährigen, der dort links von ihr unterwegs war, weil er Richtung alte B14 abbiegen wollte. Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf über 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell